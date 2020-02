Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81, Bad Dürrheim Richtung Geisingen) Falschfahrer auf der A 81 (14.02.2020)

A 81, Bad Dürrheim Richtung Geisingen (ots)

Ein Falschfahrer wurde am Freitag gegen 20 Uhr auf der A 81 der Polizei gemeldet. An der Anschlussstelle Geisingen fuhr ein 31-jähriger Fiat-Lenker falsch auf und befuhr den Standstreifen entgegengesetzt in Richtung Stuttgart. Ein Verkehrsteilnehmer hielt den Autofahrer an und nannte der Polizei den genauen Standort. Bei der Kontrolle äußerte der 31-Jährige gegenüber den Beamten sich nicht in diesem Bereich auszukennen und von seinem betrunkenen Beifahrer irritiert worden zu sein. Verkehrsteilnehmer, die zur fraglichen Zeit auf der Autobahn A 81 von Stuttgart kommend in Richtung Singen unterwegs waren und von dem Falschfahrer gefährdet worden sind, mögen sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil unter der Telefonnummer, 0741/34879-0, melden.

