Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf) Karambolage auf der linken Spur 17.02.2020, 08 Uhr

Epfendorf (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagmorgen auf der Autobahn A 81 zwischen Rottweil und Oberndorf am Neckar gekommen. Ein 31-jähriger Ford-Fahrer musste auf der linken Spur verkehrsbedingt bremsen. Hierdurch kam der 46-Fahrer eines Audi SUV stark in Bedrängnis, weswegen auch er in die Eisen steigen musste. Dem nachfolgenden 66-jährigen BMW-Fahrer wurde dies zum Verhängnis, weswegen er trotz Vollbremsung ins Heck des Audi krachte. Dieser wurde durch den kräftigen Schub von hinten auf den Ford geschoben. An BMW und Audi entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und ein Fall für den Abschleppdienst. Die Autobahnpolizei schätzt den Schaden am Ford auf 2.000 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es auf die A 81 zu einem geringen Rückstau. Verletzt wurde niemand.

