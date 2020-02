Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg) Scheiben eines Firmengebäudes beschädigt (16.02.2020)

Triberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Sonntag im Zeitraum von 12 Uhr bis 17.30 Uhr in der Straße "An der Gutach" mehrere Scheiben eines Firmengebäudes. Es handelt sich um Scheiben direkt unterhalb des Gebäudedachs, die zum Riffhaldenweg zugewandt sind. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg, 07722/1014, in Verbindung zu setzen.

