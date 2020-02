Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Betrunken Unfall verursacht 17.02.2020

Engen (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Montagmorgen gegen 08.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Im Glockenziel" kam, ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 47-jährigen Mann. Dieser war vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Anschließend setzte er seine Fahrt unvermindert in Schlangenlinien fort. Der Vorfall wurde der Polizei von einem Zeugen gemeldet. Kurze Zeit später konnten die Beamten den beschädigten Pkw und den Fahrer antreffen und einen Atemalkoholtest durchführen. Nachdem dieser einen Wert von 3,4 Promille ergeben hatte, veranlassten die Polizisten zwei ärztliche Blutentnahmen und beschlagnahmten den Führerschein.

