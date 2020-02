Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Bahnhofsunterführung besprüht 15.02.2020-17.02.2020

Radolfzell (ots)

Am vergangenen Wochenende besprühte ein unbekannter Täter mit roter Farbe die Wände der Unterführung am Bahnhof, welche zum Busbahnhof führt. Auf beiden Seiten wurden an den Wänden ein Hakenkreuz und ein Schriftzug aufgesprüht. Personen, die Verdächtiges in dem Zeitraum wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell