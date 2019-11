Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Kind durch Unfall leicht verletzt

Ahaus-Wüllen (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich am Mittwoch eine 11-jährige Radfahrerin aus Ahaus leicht verletzt. Im Bereich des Kreisverkehrs Wüllener Straße überquerte die Radfahrerin von Wüllen kommend den abgegrenzten Radweg in Fahrtrichtung Wüllener Straße stadteinwärts. Eine 83-jährige Autofahrerin aus Ahaus befuhr die Zufahrt des Krankenhauses in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Autofahrerin die Radfahrerin am Hinterrad touchierte. Trotz des Zusammenstoßes konnte die Radfahrerin einen Sturz verhindern.

