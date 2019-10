Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

53879 Euskirchen (ots)

Ein 96-Jähriger aus Euskirchen befuhr am Mittwochnachmittag (14.55 Uhr) mit seinem Mercedes Benz die Nordstraße stadteinwärts in Richtung des Kreuzungsbereichs Keltenring. Er hielt an das dort stehenden STOP-Schild an, übersah aber einen nahenden LKW. So kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 96-Jährigen wurde über die Kreuzung geschleudert und prallte auf dem Bürgersteig gegen einen Telefonkasten. Schwer verletzt wurde der Fahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Euskirchen transportiert. Der Beifahrer wurde nur leicht verletzt, aber ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 47-Jährige Fahrer des LKW aus Gosen blieb unverletzt und sein Fahrzeug fahrbereit. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich.

