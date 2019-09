Polizei Bochum

POL-BO: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Bochum (ots)

Am 5. September, gegen 8 Uhr, kam es im Bereich Heusnerstraße / Kohlenstraße zu einem Verkerrsunfall. Eine 41-jährige Bochumerin fuhr mit ihrem Auto auf der Kohlenstraße und wollte den dortigen Kreisverkehr in Richtung Heusnerstraße verlassen. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Bochumer mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kohlenstraße und wollte die Heusnerstraße in Richtung Kohlenstraße/Obere Stahlindustrie überqueren. Im Ausfahrtsbereich des Kreisverkehrs zur Heusnerstraße kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge, wobei sich der Radfahrer schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

