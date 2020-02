Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Wollmatingen) Farbschmierereien 16.02.2020 - 17.02.2020

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte zwischen Sonntag, 11.00 Uhr, und Montag, 07.45 Uhr, mehrere Wände in der Eingangshalle eines Gebäudekomplexes in der Opelstraße. Unter anderem wurden Hakenkreuze, die Zahl "88" sowie mehrere Schriftzüge aufgesprüht. Weitere Hakenkreuze wurden an Straßenschildern in der Riedstraße und in der Mannheimer Straße auf der Heckscheibe eines geparkten Pkw festgestellt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell