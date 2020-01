Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Einfamilienhaus: Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht

Bergkamen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (09.01.2020) zwischen 16.20 Uhr und 17.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Rosenholz in Bergkamen eingebrochen, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Als die Täter die Küche betraten, löste eine Alarmanlage aus und schlug die Täter in die Flucht. Es wurde nichts gestohlen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell