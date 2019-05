Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Blutprobe und Strafanzeige nach Verkehrskontrolle in Hassel

Am Montag, 27.05.2019, kontrollierten Polizeibeamte gegen 16:50 Uhr einen 34-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Femestraße in Hassel. Der 34-Jährige war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen seines Wagens waren gefälscht. Der Gelsenkirchener gab gegenüber den kontrollierenden Beamten an, dass er am Vorabend einen Joint geraucht habe. Einen Drogenvortest lehnte er ab. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Polizeibeamten sein Fahrzeug und stellten die Kennzeichen sicher. Sie untersagten dem Gelsenkirchener das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Anschließend konnte er zu Fuß seinen Weg fortsetzen.

