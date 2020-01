Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Einbrecher entschuldigt sich bei Seniorin, bevor er flieht

Kamen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch (08.01.2020) gegen 17 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Lünener Straße in Kamen eingebrochen, indem er das Küchenfenster aufhebelte. Zur gleichen Zeit saß die 80-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses im Wohnzimmer. Als sie ein lautes Geräusch in der Küche hörte, vermutete sie ein Familienmitglied, weshalb sie dann die Küche aufsuchte.

Dort stand ihr plötzlich ein fremder Mann gegenüber. Die 80-jährige Kamenerin schrie laut. "Entschuldigung", sagte der Täter zur Seniorin und floh durch das Küchenfenster.

Gestohlen hat der unbekannte Mann nichts. Er wurde wie folgt beschrieben:

- 190 cm - Schlanke Statur - Dunkle Bekleidung - Dunkle, kurze Haare - Schmaler Oberlippenbart - Akzentfreies Deutsch

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Mann gesehen haben. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

