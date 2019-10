Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebe haben leichtes Spiel

Gleich zwei Diebstähle meldet die Polizei jetzt aus Ulm.

Ulm (ots)

Am Sonntag hatte ein 33-Jähriger seinen Rucksack am Eingang eines Hauses Am Zundeltor abgestellt. Den Rucksack ließ er aus den Augen, obwohl seine Wertsachen darin waren. Ein Dieb nutzte gegen 17 Uhr die Gelegenheit und nahm den Rucksack mit, samt Schlüsseln und Geldbörse.

Am Montag waren eine Seniorin beim Einkauf in der Wielandstraße. Zur Mittagszeit ließ sie ihre Geldbörse in der Handtasche. Auch diese Chance nutzte ein Dieb zur Tat. Jetzt fehlen auch Geld und Ausweise der 74-Jährigen.

In beiden Fällen ermittelt die Ulmer Polizei, um den Dieben auf die Spur zu kommen. Sie rät, Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen. Geldbörsen gehören in die Innentaschen der Kleidung. Dort haben Diebe keinen unbemerkten Zugriff. Mehr Tipps und Infos gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

