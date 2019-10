Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Rettungshubschrauber bringt Verletzten ins Krankenhaus

Mehrere Fahrzeuge stießen am Montag bei Appendorf zusammen.

Ulm (ots)

Kurz vor 11 Uhr war ein Mercedes auf der rechten Spur der B 30 in Richtung Biberach unterwegs. Auf der linken Spur fuhr ein Lkw. Vor dem Autofahrer waren mehrere Fahrzeuge unterwegs. Weil der 55-Jährige die überholen wollte, lenkte er bei Appendorf nach links. Dabei prallte er gegen den Sattelzug. Der Mercedes schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein anderer Mercedes. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pkw des 78-Jährigen landete im Graben. Das Auto des Unfallverursachers schleuderte zurück und prallte gegen einen Audi. Der fuhr hinter dem Lkw. Der 55-Jährige trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 78-Jährige und seine Beifahrerin trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn und die 57-Jährige in eine Klinik. Ins Krankenhaus kam auch die Audifahrerin. Die 50-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 60.000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle. Sie lenkte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 30 komplett gesperrt.

+++++++

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell