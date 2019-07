Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Lkw auf Sattelauflieger aufgefahren; Verkehrsbehinderungen, derzeit rechter und mittlerer Fahrstreifen in Richtung Kassel gesperrt

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Auf der Autobahn 7 ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 8:00 Uhr zwischen AS Hann. Münden und AS Kassel-Nord ein Lkw auf einen Sattelzug aufgefahren. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, liegt die Unfallstelle in Höhe Staufenberg, km 300, in Fahrtrichtung Kassel. Der Lkw ist nicht mehr fahrbereit und es laufen Betriebsflüssigkeiten aus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und in eine Kasseler Klinik verbracht. Aufgrund der Rettungs- und bevorstehenden Bergungsarbeiten kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Derzeit 5 Kilometer Stau. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell