Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Am Vortag von sechs Männern überfallen: Raubopfer erkennt Haupttatverdächtigen wieder - Untersuchungshaft

Unna (ots)

Sechs Männer haben am Montagabend (06.01.2020) einen 30-Jährigen aus Unna überfallen.

Der 30-Jährige war gegen 18.20 Uhr in Unna auf dem Ostring in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihm die Gruppe entgegenkam und ihn fragte, ob er Drogen kaufen will. Der 30-jährige Unnaer lehnte ab und wurde daraufhin zu Boden geschubst, geschlagen und getreten. Ein Haupttatverdächtiger griff sich das Portemonnaie und entnahm einen dreistelligen Bargeldbetrag. Dann flüchtete die Gruppe in Richtung Bahnhof.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Das Opfer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wurde nach einer ambulanten Behandlung aber wieder entlassen.

Einen Tag später, am Dienstag (07.01.2020), erkannte der 30-Jährige den Haupttatverdächtigen der Gruppe in der Innenstadt von Unna zufällig wieder und rief die Polizei, die den 20-jährigen Unnaer vorläufig festnahm.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 20-Jährige, der polizeibekannt ist, am Mittwoch (08.01.2020) einem Haftrichter am Amtsgericht Unna vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

