Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Körperverletzung angezeigt

Ochtrup (ots)

Ein 31-jähriger Steinfurter hat sich in der Neujahrsnacht (01.01.2020), gegen 00.50 Uhr, bei der Polizei gemeldet. Nach seine Schilderungen war am Kreisverkehr Bahnhofstraße von drei jungen Männern, die maximal 25 Jahre alt waren, angesprochen worden. Im Weiteren schlug eine Person auf ihn ein. Als er am Boden lag, wurde er dann noch getreten. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Die Unbekannten waren in Richtung Gausebrink geflüchtet. Passanten hätten ihm dann geholfen. Diese Personen sowie Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich ist der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 02553/9356-4155.

