Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Kollision im Kreisverkehr: Zwei Frauen leicht verletzt

Unna (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstag (07.01.2020) gegen 17 Uhr im Kreisverkehr an der Straße Am Ostenberg in Unna gekommen.

Eine 30-jährige Unnaerin übersah im Kreisverkehr in Billmerich eine 42-Jährige aus Fröndenberg - es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von 12.500 Euro. Der Kreisverkehr war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

