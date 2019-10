Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Brand im Mehrfamilienhaus/ Bewohner erlitt leichte Verletzung

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (20. Oktober 2019) gegen 18.45 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kettelerstraße. Zuerst löschte der 53-jährige Eigentümer der Dachgeschosswohnung selbst den Brand, musste dann aber die Feuerwehr informieren. Die Feuerwehr löschte die noch bestehende Wärmeentwicklung. Der Brand entstand in einem Schrank im Bereich der Innenbeleuchtung. Der 53-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Am Haus entstand durch den Brand ein Schaden. (as)

