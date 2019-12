Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autobesitzer ertappt Dieb

Auf der Flucht nahm die Polizei am Donnerstag einen betrunkenen Autoknacker in Ulm fest.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr sah der Besitzer eines Fords in der Wielandstraße, wie ein Unbekannter an seinem Auto eine Scheibe einschlug und mit einer Tüte flüchtete. Er nahm die Verfolgung des mutmaßlichen Diebes auf. In der Friedenstraße sei der Mann über einen Zaun geklettert und die Tüte habe er weggeworfen. Eine Polizeistreife traf den Täter in dem vermuteten Grundstück an und nahm ihn vorläufig fest. Er hatte sich dort offensichtlich hinter Gartenmöbeln versteckt. Die Polizei fand auch das mutmaßliche Diebesgut - eine Tüte voll Socken. Die sind jetzt wieder beim rechtmäßigen Besitzer. Der alkoholisierte Täter sieht einer Strafanzeige entgegen. Der Schaden am Auto beträgt etwa 250 Euro.

439 Fälle von Pkw-Aufbrüchen verzeichnete das Polizeipräsidium Ulm im Jahr 2017. Ein Jahr später waren es 521 Fälle, für das Jahr 2019 ist die Tendenz rückläufig.

++++2278266

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell