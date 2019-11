Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Zu schnell in die Kurve und Kontrolle verloren

Hagenbach (ots)

Hagenbach; Am 25.11.2019 befuhr um 08:55 Uhr eine 20-jährige PKW Fahrerin die Ortsumgehung von Hagenbach in Richtung Wörth. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin vermutlich auf Grund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Strecke für ca. 20 min voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR

