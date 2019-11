Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Wer hat nach Unfall Zettel hinterlassen?

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht die Person, die am Sonntagvormittag (24. November, zwischen 10 und 12 Uhr) nach einem Unfall auf der Wittenberger Straße einen Zettel an die Windschutzscheibe eines geparkten Opel geklemmt hat. Auf diesem ist der Hinweis auf ein Autokennzeichen notiert. Nach ersten Erkenntnissen muss ein unbekannter Fahrer mit dem am Straßenrand abgestellten Opel Corsa zusammengestoßen und weitergefahren sein. Das Verkehrskommissariat 21 bittet den oder die Hinweisgeberin sowie weitere Zeugen sich unter 0203 280-0 zu melden. (jg)

