POL-DU: Stadtgebiet: Traktorkonvoi zog ohne Störungen durch Duisburg

Ohne größere Störungen sind am Montagvormittag (25. November) in der Zeit von 8:30 bis 11:15 Uhr rund 200 Traktoren durch das Duisburger Stadtgebiet gezogen. Die Landwirte, die landesweit mit Staffelfahrten gegen die aktuelle Agrarpolitik protestieren, fuhren von Nord nach Süd über die ehemalige B8 von Wesel aus nach Düsseldorf. Die Polizei informierte via Twitter sowie Facebook und lobt das Verständnis der Duisburger Verkehrsteilnehmer. (stb)

