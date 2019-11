Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Am Geldautomaten ausgeraubt

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen (24. November) um 4 Uhr an einem Geldautomaten auf der Kasinostraße gegenüber einer Pizzeria einem Mann (28) einen Geldschein aus der Hand gerissen. Er flüchtete in Richtung Steinsche Gasse und rannte anschließend in Richtung Marientorstraße. Die Polizei sucht Zeugen, die den circa 25 bis 30 Jahre alten, 1,80 Meter großen Räuber gesehen haben. Er hat kurze Haare, einen Bart und trug dunkle Oberbekleidung. Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (jg

