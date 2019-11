Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Samstagnachmittag Zutritt in ein Einfamilienhaus auf dem Pforzheimer Sommerberg.

Der Dieb versuchte zwischen 13:00 Uhr und 19:15 Uhr über das Aufhebeln eines Fensters in das Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Rottplatte" einzudringen. Als der Versuch missglückte schlug er kurzer Hand die Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt in das Wohnhaus. Im Inneren suchte er nahezu alle Räumlichkeiten auf und nahm den aufgefunden Schmuck im unteren dreistelligen Bereich an sich.

Das Polizeirevier Pforzheim- Süd ist nun auf der Suche nach Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231/1863311 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell