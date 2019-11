Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Betrunkener fährt auf Betonfahrbahnteiler auf

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - Betrunkener fährt auf Betonfahrbahnteiler auf

Zwei leicht verletzte sowie ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro ist die Bilanz den ein 26-Jähriger mit über ein Promille verursacht hat.

Der Unfallverursacher fuhr kurz nach 00:00 Uhr die Landesstraße 562 aus Dietlingen kommend in Richtung Pforzheim. Kurz vor der neuen Westtangente setzt der 26-Jährige zum Überholvorgang an und übersah dabei einen Betonfahrbahnteiler. In der Folge fuhr er mit seinem Nissan auf den Teiler auf und blieb in der Folge auf dem Dach liegen. Glücklicherweise wurden die Mitfahrer dabei nur leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderliche. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen, weshalb der mutmaßliche Unfallverursacher erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell