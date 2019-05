Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Wurst und Bargeld aus Automaten gestohlen

Homberg (ots)

Neukirchen Aufbruch eines Wurstautomaten Tatzeit: 02.05.2019, 16:00 Uhr bis 04.05.2019, 10:30 Uhr Bargeld und Wurstwaren erbeuteten unbekannte Täter bei dem Aufbruch eines sog. Wurstautomaten in der Hersfelder Straße. Die Täter begaben sich zu dem Automaten, welcher an einer Hauswand angebracht ist und hebelten anschließend den Automaten auf. Aus dem geöffneten Automaten entnahmen sie Wurstwaren und das enthaltene Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

