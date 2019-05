Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Grifte: Diebstahl von Altmetall - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Homberg (ots)

Edermünde-Grifte Diebstahl von Altmetall - Festnahme von zwei Tatverdächtigen Tatzeit: 03.05.2019, 16:42 Uhr Eine 19-Jährige und einen 29-Jähriger Kasseler wurden am Freitagnachmittag, kurz nach einem Altmetalldiebstahl in Edermünde-Grifte, von der Polizei in Fuldabrück-Bergshausen festgenommen. Ihr Fahrzeug, ein VW-Tranporter, wurde sichergestellt. Die Beiden Tatverdächtigen hatten zuvor das Eingangstor eines landwirtschaftlichen Hofes in der Bahnhofstraße geöffnet und anschließend das Privatgrundstück betreten. Die Beiden machten sich sofort daran, dort gelagertes Altmetall zur Straß, zu ihrem Fahrzeug zu tragen. Bei dem Altmetall handelt es sich um Alufelgen, eine Metallspüle, Metallrohre und Kabel im Gesamtwert von ca. 500,- Euro. Der Diebstahl wurde durch eine Überwachungskamera beobachtet und der Eigentümer verständigte umgehend die Polizei. Er selbst fuhr auch zu dem Hof, wobei ihm die Tatverdächtigen mit einem VW-Transporter unterwegs entgegenkamen. Er nahm sofort die Verfolgung auf und gab den alarmierten Polizeikräfte regelmäßig den Standort der Tatverdächtigen durch. Sie wurde dann am Ortseingang von Bergshausen von Polizisten des Reviers Ost angehalten und festgenommen. Ihr Fahrzeug mit der Ladung wurde sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch ist eingeleitet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

