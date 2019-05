Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Einbruch in Kassenhaus der Bobbahn - Beschreibung des Täters

Homberg (ots)

Frielendorf Einbruch in Kassenhaus der Bobbahn Tatzeit: 03.05.2019, 03:30 Uhr bis 03:37 Uhr In der vergangenen Nacht um 03:30 Uhr brach mindestens ein Täter in das Kassenhäuschen des Silbersee Bob in der Straße Silbersee ein und verursachte 300,- Euro Sachschaden. Der unbekannte Täter brach einen Fensterladen auf und beschädigt zwei dahinter befindliche Fensterscheiben. Hierdurch gelangte der Täter in den Kassenraum. Der Kassenraum wurde durchsucht, offensichtlich wurde nichts entwendet. Der Täter verließ den Kassenraum wieder durch das aufgebrochene Fenster. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist männlich, schlank und ca. 160 - 170 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Schildmütze und eine schwarze Hose. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

