POL-HR: Edermünde-Grifte: Diebe brechen in Grundschule ein und stehlen Bargeld

Homberg (ots)

Edermünde-Grifte Einbruch in Schule Tatzeit: 30.04.2019, 15:30 Uhr bis 02.05.2019, 07:20 Uhr Einen nicht bekannten Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter bei dem Einbruch in die Grundschule in der Straße "An der Ernst-Reuter-Schule". Die Täter brachen an der Schule ein Fenster halb auf und konnten anschließend durch das Hindurchgreifen den zweiten Fensterflügel öffnen. Sie stiegen durch das geöffnete Fenster in das Lehrerzimmer ein und brachen dort mehrere Schließfächer auf. Im Sekretariat brachen die Täter einen Rollcontainer auf. Vorgefundenes Bargeld entwendeten die Täter. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter durch das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

