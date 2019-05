Polizei Homberg

POL-HR: Gilserberg-Moischeid: Unbekannte Täter brechen in Fahrradgeschäft ein und stehlen vier E-Bikes und mehrere Akkus

Homberg (ots)

Gilserberg-Moischeid Einbruch in Fahrradladen Tatzeit: 01.05.2019 - 02.05.2019 Vier hochwertige E-Bike und zehn Akkus stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Lagerraum eines Fahrradgeschäfts in der Gemündener Straße. Die Täter brachen die Tür eines Rolltores auf und begaben sich in den Lagerraum des Geschäfts. Hier entwendeten sie mehrere Räder und Akkus, welche sie auf den nahegelegenen Dorfplatz verbrachten um sie dort zu demontieren. Bei der Demontage wurden sie durch einen Zeugen gestört, woraufhin sie mit dem Großteil ihrer Beute in einem dunklen Pkw flüchteten. Bei dem Pkw handelt es sich um einen dunklen Kombi, dessen Kennzeichen mit einem P beginnt und dann viele Zahlen folgen. Der Zeuge hatte zwei Personen gesehen, welche sich in einer fremden Sprache unterhielten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

