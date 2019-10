Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Demonstration

Lahr (ots)

Mit einer Auftaktkundgebung startete am Dienstagabend um 18 Uhr ein angemeldeter Aufzug mit etwa 250 Teilnehmer vom Bahnhof in Richtung Rathausplatz. Nach kurzen Redebeiträgen wurde die Versammlung gegen 19:30 Uhr in der Lotzbeckstraße seitens der Veranstalter beendet. Kurzzeitig kam es im Bereich der Schwarzwaldstraße in Richtung Innenstadt zu Behinderungen im Bus- und Stadtverkehr. Die Versammlung verlief ohne größere Zwischenfälle.

