Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Lübeck: 29-jähriger klagte über Schmerzen im Bauchbereich

Kiel (ots)

Der Mann klingelte Freitagmorgen bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Freitagmorgen, 09.08.2019, gegen 03.00 Uhr, erschien ein Mann in den Diensträumen der Bundespolizei am Lübecker Hauptbahnhof. Er klagte über Schmerzen im Bauchbereich und bat die Beamten um Hilfe. Die Beamten schlugen vor, ärztliche Hilfe zu besorgen, womit der Mann auch einverstanden war, also wurde ein Rettungswagen angefordert. Da der Mann nach Alkohol roch, fragten die Bundespolizisten, ob er mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden sei. Das Ergebnis verschlug dann allerdings auch den Beamten kurzfristig den Atem, es waren fast 4 (3,97 Promille). Da die Überprüfung der Personalien ergab, dass der 29-jährige 2 Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung hatte, wurde er nach seiner postalischen Erreichbarkeit gefragt, die der Mann den Beamten problemlos angab. Als der Rettungswagen eintraf, wurde der 29-jährige zur genaueren Untersuchung in ein Lübecker Krankenhaus gebracht.

Ob zu den Bauchschmerzen einige Stunden später noch erhebliche Kopfschmerzen dazugekommen sind ist nicht bekannt, aber denkbar.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressesprecher

Gerhard Stelke

Telefon: 0431 98 071 119

mobil : 0171 24 72 898

E-Mail: gerhard.stelke@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell