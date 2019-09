Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - In Büro und Werkstatt eingestiegen - Diebe im Missionsverein - Am Kreisverkehr geschleudert - Kühlergrill stibitzt - Metalldiebe in Kröffelbach unterwegs -

Haiger-Sechshelden: Bargeld aus Büros gestohlen -

In den Büros eines Transportunternehmens in der Sechsheldener Straße suchten Diebe nach Beute. Sie hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Sie durchwühlten Schränke und Kommoden und ließen Bargeld von knapp 100 Euro mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Mittwoch (25.09.2019) auf Donnerstag (26.09.2019) beobachteten oder denen dort in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger-Rodenbach: Einbruch im Missionsverein -

Ungebetene Gäste suchten die Räumlichkeiten des Christlichen Missionsvereins in der Backhausstraße auf. In der Nacht von Mittwoch (25.09.2019) auf Donnerstag (26.09.2019) verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter ohne Beute flohen. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die dort auffielen, nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar: Bei Nässe abgeschmiert -

Gestern Abend (26.09.2019) verunglückte eine 27-jährige Autofahrerin am sogenannten "Leitz-Kreisel". Gegen 19.30 Uhr war die Wetzlarerin von Wetzlar in Richtung Dutenhofen unterwegs. Nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr verlor sie auf regennasser Straße die Kontrolle über ihren Opel Frontera und schleuderte nach links über die Fahrbahnen. Dort kam der Wagen im Straßengraben zum Stehen. Die Unfallfahrerin blieb unverletzt - die Schäden an ihrem Opel schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro.

Wetzlar: Kühlergrill verschwunden -

Von einem im Parkhaus der Stadthalle abgestellten BMW ließen Diebe den Kühlergrill mitgehen. Der graue "Dreier" parkte am Dienstag (24.09.2019), zwischen 07.15 Uhr und 14.20 Uhr in der Tiefgarage. Hinweise zu den Dieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Diebe in der Werkstatt -

Eine Kfz-Werkstatt in der Ringstraße rückte in den Fokus unbekannter Einbrecher. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen Freitag vergangener Woche (20.09.2019) und Mittwoch dieser Woche (25.09.2019) ein Fenster gewaltsam öffneten und in das Reifenlager einstiegen. Offensichtlich machten sich die Diebe ohne Beute aus dem Staub. Die Beschädigungen durch das Eindringen in die Werkstatt beziffert die Polizei auf mindestens 100 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Waldsolms-Kröffelbach: Metalldiebe in der Kraftsolmser Straße -

Aus einem Hof der Kraftsolmser Straße ließen Diebe Altmetall mitgehen. Die Besitzerin hatten im Hof Kupfer und Eisen zur eigenen Entsorgung bereitgelegt. Die Diebe betraten am Donnerstag (26.09.2019), zwischen 07.15 Uhr und 14.00 Uhr den Hof, schnappten sich das Altmetall und machten sich damit auf und davon. Die Polizei schließt nicht aus, dass Schrottsammler die Metalle aufluden. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe in der Kraftsolmser Straße beobachtet? Wem sind dort am Donnerstag Schrottsammler aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

