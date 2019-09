Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kriminalpolizei Dillenburg nimmt Einbrecher fest

41-Jähriger in Untersuchungshaft

Dillenburg (ots)

Im November vergangenen Jahres ereigneten sich im nördlichen Kreisgebiet mehrere Wohnungseinbrüche. Am Dienstagnachmittag (24.09.2019) ordnete eine Haftrichterin des Amtsgerichts Limburg Untersuchungshaft gegen einen 41-jährigen Mann an. Er steht in dringendem Tatverdacht fünf Wohnungseinbrüche verübt zu haben.

Innerhalb von drei Wochen stieg der in Dillenburg lebende Mann in Einfamilienhäuser in der Dillenburger Kernstadt, im Ortsteil Frohnhausen, in Herborn-Schönbach und Seelbach sowie in Dietzhölztal Rittershausen ein. Jeweils in den Nachmittagsstunden oder frühen Abendstunden verschaffte er sich gewaltsam über die Terrassentür oder Fenster Zutritt und durchwühlte die Häuser nach Wertsachen. Er hatte es insbesondere auf hochwertigen Schmuck, Uhren, Bargeld und hochpreisige Kleidungsstücke abgesehen. Auffällig war, dass er zum Abtransport seiner Beute Taschen oder Bettbezüge von seinen Tatorten benutzte. Der Gesamtwert der von ihm gestohlenen Wertsachen liegt nach Schätzungen der Opfer bei über 150.000 Euro. Die Ermittler sicherten an einer Terrassentür am Tatort in Rittershausen DNA-Spuren, die dem 41-Jährigen zugeordnet wurden.

Der Einbrecher ist bosnischer Staatsbürger und lebt in Dillenburg. In der Vergangenheit ermittelten Staatsanwaltschaft und Polizei bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten gegen den 41-Jährigen. Hierbei fiel er im gesamten Bundesgebiet und im benachbarten Frankreich als Täter auf. Im Zusammenhang mit einem Einbruch in Köln wurde seine DNA an einem Schraubenzieher festgestellt.

Derzeit prüfen die Ermittler, inwieweit er als Täter für weitere Einbrüche in Frage kommt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Limburg wurde er am Dienstag einer Haftrichterin am Amtsgericht Limburg vorgeführt. Sie erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 41-Jährigen. Derzeit sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt in Hessen ein.

Guido Rehr, Pressesprecher

