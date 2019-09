Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Räuber flüchteten in Ehringshausen ohne Beute - Zimmerbrand - Vernehmungstermin mit Folgen - Crash mit Wohnmobil - BMW beschädigt - Reifenstecher schlagen über 30x zu - Unfallzeugen gesucht - ....

Dillenburg (ots)

--

Ehringshausen: Duo will Handy rauben / Polizei sucht Zeugen -

Gestern Abend (23.09.2019) überfielen Unbekannte einen 25-jährigen Haigerer. Die Täter schlugen auf ihn ein und wollten ihm das Handy abnehmen. Letztlich ließen sie von ihrem Opfer ab und rannten ohne Beute davon. Gegen 21.00 Uhr war das Opfer zu Fuß auf einem Fußweg im Bereich des Sportplatzes unterwegs. Plötzlich erhielt er von hinten einen Schlag gegen den Hals und stürzte zu Boden. Die Unbekannten forderten die Herausgabe seines Handys, was er jedoch verwehrte. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließ das Duo von ihm ab und rannte in Richtung Bahnhof davon. Der 25-Jährige fuhr anschließend mit dem Zug nach Haiger und informierte eine Bekannte. Von dort aus schaltete er die Polizei ein. Er zog sich Verletzungen an den Knien, am Hals und an den Handflächen zu.

Das Opfer kann nur eine vage Beschreibung der beiden Täter abgeben: Sie waren dunkel gekleidet und seiner Wahrnehmung nach dunkelhäutig.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall gestern Abend auf einem Fußweg im Bereich des Sportplatzes beobachtet? - Wem sind die beiden schnell rennenden Täter dort aufgefallen? - Wer hat sonst in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Eschenburg-Simmersbach: Herd löst Zimmerbrand aus -

Eine versehentlich eingeschaltete Sicherung löste gestern Abend (23.09.2019) einen Feuerwehreinsatz in der Biedenkopfer Straße aus. Gegen 21.00 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Brandbekämpfer hatte ein Bewohner die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher erstickt. Eine Bewohnerin erlitt bei den Löschversuchen eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Sicherung eines Herdes versehentlich eingeschaltet wurde und dadurch auf dem Herd liegendes Spielzeug entzündet wurde. Die Schäden im Zimmer schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro.

Dillenburg-Frohnhausen: Nach Zeugenvernehmung folgt Blutentnahme -

Ein Vernehmungstermin auf der Dillenburger Wache wurde gestern Nachmittag (23.09.2019) einem 33-Jährigen zum Verhängnis. Vorgeladen als Zeuge einer Verkehrsunfallflucht wurde der Dillenburg gegen 15.00 Uhr von einem Ermittler vernommen. Gegen den Mann ermittelte die Polizei in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Bei der Durchsuchung des Dillenburgs entdeckte der vernehmende Beamte eine Kapsel Amphetamin sowie griffbereit in der Hosentasche ein sogenanntes Einhandmesser. Zudem hatte er einen Fahrzeugschlüssel einstecken, versicherte jedoch gegenüber dem Ermittler nicht am Steuer eines Autos gesessen zu habe. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wegen der neuerlichen Straftaten durfte er die Polizeistation wieder verlassen. Am späten Nachmittag stoppte eine Streife der Dillenburger Polizei eben diesen 33-Jährigen in Frohnhausen am Steuer eines Pkw. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme vom Amphetamin, Metamphetamin sowie Haschisch nach. Außerdem stellten die Polizisten im Wagen noch weitere Betäubungsmittel sicher. Er musste erneut zur Dienststelle nach Dillenburg, wo ihm ein Arzt eine Blutentnahme abnahm. Ihn erwarten Strafen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetzes sowie wegen Fahrens unter Drogeneinflusses.

Herborn: Zusammenstoß mit Wohnmobil -

Eine Leichtverletzte und Blechschäden in Höhe von rund 33.000 Euro forderte ein Zusammenstoß gestern Mittag (23.09.2019) an der Abfahrt Herborn Süd der Autobahn A45. Gegen 12.15 Uhr war der 70-jährige Fahrer eines Wohnmobils von Dortmund kommend an der Anschlussstelle abgefahren. An der Einmündung zur Landstraße wollte er weiter in Richtung Sinn fahren. Hierbei übersah der aus Niedersachsen stammende Mann einen aus dieser Richtung herannahenden Opel. Die in Haiger lebende Astrafahrerin konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und prallte mit dem Wohnmobil zusammen. Die 23-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die Insassen im mobilen Wohnheim blieben unverletzt.

Driedorf: 7-er BMW beschädigt und getürmt -

Nach einer Unfallflucht in der Straße "Wolfsberg" bitte die Herborner Polizei um Mithilfe. Am vergangenen Donnertag (19.09.2019), gegen 16.00 Uhr stellte der Besitzer eines schwarzen 7-er BMW einen frischen Unfallschaden am vorderen Kotflügel der Fahrerseite fest. Offensichtlich war ein Autofahrer beim Vorbeifahren oder Rangieren gegen den Wagen gestoßen und hatte sich anschließend aus dem Staub gemacht. Zurück blieb ein Lackschaden in Höhe von rund 500 Euro. Wann genau der Täter gegen den BMW fuhr, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten oder die Angaben zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Kölschhausen: Barke touchiert und in Wiese gelandet / Wer hat Bergungsaktion beobachtet? -

In der Verlängerung der Breitenbacher Straße beginnt der Radweg in Richtung Ehringshausen. Dort beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer zwei Warnbarken und landete anschließend in der Wiese. Die beiden Barken sperrten die Zufahrt zu dem Radweg ab. Die Polizei geht davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer im Zeitraum vom 20.09.2019 (Freitag), gegen 18.00 Uhr bis zum 21.09.2019 (Samstag), gegen 09.50 Uhr den asphaltierten Radweg in Richtung Ehringshausen befahren wollte, die Absperrung touchierte und in der leichten Linkskurve geradeaus in die Wiese fuhr. Die Schäden an der Barke beziffert die Polizei auf rund 250 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen nicht von der Wiese gefahren werden konnte und von einem größeren Fahrzeug geborgen wurde. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wer hat eine Bergungsaktion in der Nacht von Freitag auf Samstag am Beginn des Radweges nach Ehringshausen beobachtet? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: Bikerin stürzt -

Mit Verdacht auf eine Unterschenkelfraktur endete der Sturz einer 16-jährigen Bikerin. Die in Hohenahr lebende Jugendliche fuhr gestern Abend (23.09.2019) mit ihrem Leichtkraftrad, einem Krad mit 125 ccm Motor, auf der Landstraße zwischen Hermannstein und Blasbach. In einer leichten Linkskurve verlor sie aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über ihre Maschine und prallte gegen die Leitplanke. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Jugendliche zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Schäden an ihrer KTM belaufen sich auf mindestens 1.500 Euro, die an der Leitplanke auf weitere 200 Euro.

Wetzlar: Reifenstecher unterwegs / Polizei bittet um Mithilfe -

Am Wochenende vergriffen sich Reifenstecher im Stadtgebiet an über 30 Fahrzeugen. Zwischen der Innenstadt und dem Spilburggelände stachen die Täter offensichtlich wahllos in Reifenflanken. Im Zeitraum von Sonntagabend (22.09.2019) bis Montagmorgen (23.09.2019) ließen sie auf Behördenparkplätzen einer Außenstelle des RP Gießen in der Schanzenfeldstraße an insgesamt vierzehn Fahrzeugen die Luft raus. In der Elsie-Kühn-Leitz-Straße erwischte es den Besitzer eines Wohnmobils, in der Henri-Duffaut-Straße den eines Mercedes Sprinters. An mindestens acht Fahrzeugen in der Straße "Am Rasselberg", an sechs im Bereich der Lotte-Schule in der Frankfurter Straße sowie jeweils an einem in der Brühlsbachstraße und im Alemannenweg ließen die Unbekannten auch die Luft aus Reifen. Angaben zum Gesamtschaden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Eine Zeugin vernahm gegen 00.45 Uhr am frühen Montagmorgen (23.09.2019) ein Zischgeräusch in der Straße "Am Rasselberg", kurz darauf hörte sich ein zweites ähnliches Geräusch. Als sie nachschaute, erkannte sie eine schlanke, offensichtlich männliche Gestalt, die in Richtung Wohngebiet "Am Rasselberg" davonlief.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in den genannten Straßen beobachtet? - Wem sind dort sonst in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zu den Reifenstechern mache?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

