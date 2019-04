Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trickdiebe in Meinersen

Meinersen (ots)

Meinersen, Wiesenweg 29.04.2019, 13.30 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu zwei Trickdieben geben können, die am Montag als verkleidete Schornsteinfeger in Meinersen unterwegs waren.

Die beiden Männer klingelten gegen 13.30 Uhr an der Haustür einer 81-jährigen Witwe im Wiesenweg gelangen so in das Einfamilienhaus. Einer der Täter lenkte die Rentnerin ab, während der andere alleine Zeit im Obergeschoss verbachte.

Anschließend begab sich ein Täter mit der 81-jährigen zum Heizungsraum, so dass nun auch das Erdgeschoss für den anderen "geräumt" wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde von den Männern jedoch nichts entwendet, obwohl auch Geld frei zugänglich auf einem Tisch lag. Insgesamt seien beide Täter etwa 30 Minuten lang im Haus gewesen. Abschließend verließen beide gegen 14 Uhr den Ort des Geschehens, um angeblich eine Leiter zu holen. Sie entfernen sich zu Fuß in Richtung Schmiedekamp (Süden).

Die Frau konnte die Männer wie folgt beschreiben:

Person 1: 170 bis 180 Zentimeter groß, schlank, zirka 30 Jahre alt, mitteleuropäischer Typ, hochdeutsch gesprochen.

Person 2: 165 bis 170 Zentimeter groß, dick, zirka 35 Jahre alt, Zickenbart, eventuell türkisches Erscheinungsbild, hochdeutsch gesprochen.

Beide Männer trugen grüne Arbeitskleidung und eine Mütze.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

