Haiger: Schülerin sexuell beleidigt / Polizei bittet um Mithilfe -

Am Sonntagnachmittag (22.09.2019) beleidigte ein Unbekannter eine 14-jährige Schülerin auf dem Geh- und Radweg in Höhe des EDEKA-Marktes.

Zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr war die Haigererin zu Fuß zwischen Sechshelden und Haiger unterwegs. Dort sprach sie ein Radfahrer an. Der hatte sie zunächst von Sechshelden kommend überholt, hatte gedreht und war ihr wieder entgegengefahren. Da sie wegen ihr Kopfhörer zunächst nicht verstand was er sagte, nahm sie diese heraus und fragte nach. Daraufhin beleidigte sie der Mann auf sexueller Basis. Die Schülerin bekam Angst, drehte sich um und lief in Richtung Sechshelden davon. Der Biker holte sie ein und sagte ihr, dass sie sich nicht so anstelle solle. Als die Haigererin so tat, als würde sie mit ihrem Handy Hilfe herbeitelefonieren, fuhr der Unbekannte in Richtung Haiger davon.

Der Mann war Deutscher, zwischen 30 und 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß und von kräftiger Statur mit Bauchansatz. Er hatte wenig Haare mit einem braunen Haarkranz. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt mit weißem Motiv sowie kurze knielange Shorts. Unterwegs war er mit einem schwarz-orangefarbenen Fahrrad, vermutlich einem E-Bike.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat den Vorfall am Sonntagnachmittag zwischen Sechshelden und Haiger beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? - Wo ist der Mann am Sonntag noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Sechshelden: Einbrecher bei Oranier -

Auf Beute aus den Büros der Fa. Oranier hatten es Diebe in der Sechsheldener Straße abgesehen. Sie beschädigten ein Fenster, stiegen ein und durchwühlten Schreibtische, Schränke und Kommoden. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Einbrecher Beute machten. Auch die Höhe der Einbruchschäden kann momentan nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochabend (25.09.2019) und heute Morgen (26.09.2019) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Herborn: In Spielcasino eingestiegen -

Am frühen Donnerstagmorgen (26.09.2019) stiegen Einbrecher in das Spielcasino im Gewerbegebiet "Untere Au" ein. Zwischen 03.45 Uhr und 04.45 Uhr hebelten sie eine Tür auf und machten sich an zwei Geldspielautomaten zu schaffen. Sie leerten die Geldkassetten und flohen mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld. Zeugen, die den Einbruch beobachteten oder denen Personen oder Fahrzeuge dort in diesem Zusammenhang auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Hörbach: Büros durchwühlt -

In der Nacht von gestern (25.09.2019) auf heute (26.09.2019) suchten Diebe die Büros einer Firma für Fördertechnik im Carl-Linde-Weg auf. Zwischen 18.30 Uhr und 06.00 Uhr verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und suchten nach Beute. Derzeit geht die Polizei Herborn davon aus, dass die Diebe keine Wertsachen mitgehen ließen. Sie sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Gewerbegebiet "Auf den Lüppen" beobachtet? Wem sind dort Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise erbitten die Ordnungshüter unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Bellersdorf: Lenkräder aus BMW ausgebaut -

Nach Autoaufbrüchen in der Waldstraße bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Im Laufe der gestrigen Nacht (26.09.2019) machten sich Aufbrecher an einem 3-er und einem 4-er BMW zu schaffen. Sie schlugen Scheiben ein und bauten die Lenkräder der Fahrzeuge aus. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen oder Fahrzeuge in der vergangenen Nacht in der Waldstraße nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen: Dieseldiebe im Richard-Wagner-Ring -

Mit rund 50 Liter Kraftstoff aus einem Lkw-Tank machten sich Dieseldiebe im Richard-Wagner-Ring aus dem Staub. Im Zeitraum von Mittwoch (25.09.2019), gegen 16.00 Uhr und Donnerstag (26.09.2019), gegen 06.50 Uhr parkte der orangefarbene Lkw-Kipper in Höhe der Hausnummer 39. Offensichtlich pumpten oder saugten die Täter den Diesel aus dem Tank in einen Kanister. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

