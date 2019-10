Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fahrzeugbrand in Tiefgarage

Baden-Baden (ots)

Insgesamt glimpflich verlief der Brand eines Motorrades und eines Porsche in einer Tiefgarage in der Beethovenstraße. Der 25-jährige Eigentümer der beiden Fahrzeuge führte gestern an seinem Motorrad eine Reparatur im Bereich der Benzinzuleitung durch. Weil er danach den Benzinhahn nicht zudrehte, tropfte Sprit auf einen Lappen, der unter dem Motorrad lag. Heute am frühen Abend wollte der junge Mann seine Maschine starten. Dabei fing der benzingetränkte Lappen Feuer. Der Mann schob das Motorrad aus der Gefahrenzone. Als er zurückkam, hatte bereits der Porsche, der neben dem Motorrad geparkt war, Feuer gefangen. Mit Feuerlöschern gelang es ihm, die beiden Fahrzeuge zu löschen. Mittlerweile hat aber die Bekleidung des Mannes ebenfalls Feuer gefangen, wodurch er leicht verletzt wurde. Die brennende Kleidung konnte er ausziehen. Als die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 30 Mann eintraf, war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr belüftete die verrauchte Tiefgarage. Auch drei Rettungsfahrzeuge und die Stadtwerke waren im Einsatz. Die Beethovenstraße musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Über die Höhe des Sachschadens an den beiden Fahrzeugen und an der Tiefgarage können noch keine Aussagen getroffen werden. /Br

