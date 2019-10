Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B3 - Vorfahrt missachtet und zusammengestoßen

Appenweier (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung beim Abbiegen führte am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße. Die Fahrerin eines Mercedes war gegen 7:50 Uhr auf der B 28 unterwegs, als sie nach der Ausfahrt nach links auf die B 3 abbiegen wollte. Hierbei missachtete sie offensichtlich die Vorfahrt eines aus Richtung Appenweier, auf der Linksabbiegerspur in Richtung B 28 fahrenden, BMW-Lenkers. Die 51 Jahre alte Mercedes-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde in das Offenburger Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. /ma

