Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ohne Versicherungsschutz

Bühl (ots)

Da ein 37-Jähriger am Montagmittag mit seinem Elektroscooter in der Hubstraße unterwegs war, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Bühl gegen den Mann. Bei einer genaueren Überprüfung des Zweirades gegen 12 Uhr stellten die Ermittler fest, dass an diesem kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

