Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Auffahrunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Denkendorf; Unfallflucht in Böblingen, Verkehrsunfall im Bereich Gäufelden

Ludwigsburg

BAB 8 / Denkendorf: Auffahrunfall sorgt für Rückstau

Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr musste auf der BAB 8 ein 49-jähriger Sattelzuglenker zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen abbremsen. Ein nachfolgender 32-Jähriger, der mit einem Lkw ebenfalls in Richtung München unterwegs war, erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und krachte in den Sattelauflieger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde im Lkw ein 57 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich anschließend vor Ort um ihn. Der Lkw des 32-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis etwa 20.00 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Stau von rund 14 Kilometern. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe mussten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck die Fahrbahn reinigen. Gegen 20.35 Uhr konnten die Reinigungsarbeiten abgeschlossen werden.

Böblingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Mittwoch zwischen 07.45 und 17.00 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen im Bereich einer Autolackiererei auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Der Unbekannte hinterließ am Stoßfänger hinten links ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro und fuhr anschließend, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Gäufelden: Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 19.00 Uhr auf der Landesstraße 1359 ereignete. Ein 55 Jahre alter Saab-Lenker befuhr zunächst aus Richtung Bondorf kommend die Landesstraße 1184. Im weiteren Verlauf wollte der 55-Jährige nach links auf die L 1359 in Richtung Öschelbronn einbiegen. An der Einmündung hatte er kurzzeitig angehalten, um den Verkehr in Richtung Tailfingen durchfahren zu lassen. Anschließend fuhr er in den Einmündungsbereich ein und stieß mit einer von links kommenden vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Seat-Lenkerin zusammen, die er mutmaßlich übersehen hatte. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

