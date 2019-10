Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Brand in Modegeschäft

Bühlertal (ots)

Nach bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt in einem Modegeschäft am Montagmorgen zu einem Brand geführt haben. Gegen 8 Uhr meldete ein vorbeifahrender Zeuge das Feuer im Schaufenster einer Boutique in der Hauptstraße. Nach ersten Löschversuchen durch Zeugen übernahmen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bühlertal den Löscheinsatz. Begleitet wurde der Feuerwehreinsatz durch Verkehrsregelungsmaßnahmen der Beamten des Polizeipostens Bühlertal. Der gesamte Verkaufsraum wurde durch die Rauchgase verqualmt. Verletzt wurde niemand; die Schadenshöhe ist noch nicht absehbar, da durch die Brand- und Rauchentwicklung nicht nur das Mobiliar, sondern auch das Sortiment Schäden davongetragen hat.

