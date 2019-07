POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.07.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mutimediasystem aus VW entwendet, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Freitag, 19.07.2019, 18.00 Uhr bis Dienstag, 23.07.2019, 14.00 Uhr

(si)Zwischen Freitag und Dienstag hatten es Autoaufbrecher auf dem Gelände eines Autohauses in der Frankfurter Straße in Bad Camberg auf einen dort stehenden VW Golf abgesehen. Die Unbekannten betraten das Außengelände des Autohauses, auf welchem auch der Golf stand, und verschafften sich Zutritt zum Fahrzeuginnenraum des Pkw. Dort bauten sie dann das Multimediasystem aus und ergriffen im Anschluss mit der Beute im Wert von rund 1.500 Euro die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Citroen von Autoaufbrechern heimgesucht. Limburg, Am Philippsdamm, Sonntag, 21.07.2019, 18.00 Uhr bis Dienstag, 23.07.2019, 09.00 Uhr

(si)Zwischen Sonntag und Dienstag haben sich Autoaufbrecher in einem privat genutzten Parkhaus in der Straße "Am Philippsdamm" in Limburg an einem Citroen zu schaffen gemacht. Die Täter beschädigten eine Scheibe des blauen Pkw und gelangten durch die entstandene Öffnung an mehrere im Fahrzeuginnenraum liegende Gegenstände, darunter eine Digitalkamera sowie mehrere Brillen. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Vandalen wüten auf Grundstück von Kleingartenanlage, Elz, Mühlstraße, Samstag, 20.07.2019 bis Montag, 22.07.2019, 08.00 Uhr

(si)Zwischen Samstag und Montag haben Vandalen auf dem Grundstück einer Kleingartenanlage in der Mühlstraße in Elz gewütet. Die Unbekannten überkletterten zunächst die etwa 1,60 m hohe Umzäunung des Grundstückes und machten sich im Anschluss an einem dort stehenden Pool zu schaffen. Dabei zerschnitten sie die Außenhülle des Pool, so dass dieser nicht mehr funktionsfähig war und rund 30.000 Liter Wasser verlor. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.200 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

