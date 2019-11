Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Wohnhaus; Unfallflucht in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Mittwoch zwischen 05.45 und 11.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße in Rutesheim verübt wurde. Auf bislang unbekannte Art und Weise drang ein Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein. Dort begab er sich in den ersten Stock und gelangte, ebenfalls auf noch ungeklärte Art und Weise in eine Wohnung. Mehrere Räume wurden anschließend durchsucht. Hierbei fiel dem Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände.

Weil der Stadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht, die am Dienstag gegen 17.25 Uhr in Weil der Stadt begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 56 Jahre alte Renault-Lenker wollte den Parkplatz eines Supermarkts verlassen. Während des Ausfahrens kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Der Unbekannte wollte zeitgleich in den Parkplatz einfahren und war dabei vermutlich zu schnell und mittig der Einfahrt unterwegs. Um einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden Auto zu vermeiden, musste der 56-Jährige nach rechts ausweichen. Im weiteren Verlauf fuhr er in eine Rabatte und dort über einen Stein. Der Wagen des Mannes wurde dadurch beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Der Unbekannte, der vermutlich am Steuer eines dunklen VW Golf saß, entfernte sich letztendlich über eine weitere Parkplatzzufahrt. Er bog nach links auf die Hermann-Schnaufer-Straße ein und fuhr in Richtung der Herrenberger Straße davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

