Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190925.3 Itzehoe: Junge Männer beschädigen Verkehrsschild

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute ist es dank einer Zeugin gelungen, vier junge Männer ausfindig zu machen, die für Beschädigungen an einer Verkehrsinsel in Itzehoe verantwortlichgewesen sein dürften. Sie müssen sich nun strafrechtlich wegen ihres Verhaltens verantworten.

Gegen 01.30 Uhr alarmierte eine Frau die Polizei, weil sie beobachtet hatte, wie vier männliche Personen Hinter dem Klosterhof ein Verkehrszeichen entwendet hatten. Eine Streife traf das Quartett kurz darauf nahe dem Tatort an - das Schild entdeckte sie in einem Gebüsch. Zwar leugneten die stark alkoholisierten Männer im Alter von 19, 20 und 26 Jahren die Tat - Glauben schenkten die Einsatzkräfte ihnen jedoch nicht. Nach Abschluss der Personalienfeststellung schickten die Beamten die Randalierer gen Heimat - der Aufforderung kamen die Beschuldigten nach. Sie werden sich wegen der Sachbeschädigung verantworten müssen. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf etwa 150 Euro belaufen.

Merle Neufeld

