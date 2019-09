Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190925.1 Itzehoe: 6. Folgemeldung zum Klimacamp in Sankt Margarethen

Itzehoe (ots)

Mit der sukzessiven Abreise der letzten von zeitweilig 550 Teilnehmer des Klimacamps aus Sankt Margarethen endet heute auch der polizeiliche Einsatz nach insgesamt sieben Tagen der Dauerpräsenz vor Ort, am Behördenstandort in Itzehoe und in der Einsatzleitung in Elmshorn.

Insgesamt waren über 500 Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und von der Bundespolizei mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes in den Einsatz eingebunden.

Abschließend betrachtet, verlief die Gesamtveranstaltung der Klimaaktivisten größtenteils friedlich. Wie bereits berichtet, kam es zu 28 Gewahrsamnahmen in der Nacht zum 23. September 2019 und in den frühen Morgenstunden des 24. Septembers 2019. Zudem sprachen Polizeibeamte sechs Platzverweise gegen Versammlungsteilnehmer aus, fertigten 12 Strafanzeigen wegen des Hausfriedensbruchs in Verbindung mit der Verletzung von Betriebsgeheimnissen und eine wegen der Sachbeschädigung an der Zaunanlage der Firma Yara.

Die letzte Nacht verbrachten rund 280 Teilnehmer auf dem Campgelände. Anwohner beschwerten sich in dieser Zeit drei Mal wegen ruhestörenden Lärms. Der Aufforderung der Polizei, den Lärmpegel zu drosseln, kamen die Betroffenen jeweils nach. Den Lohn für ihre nächtliche Störung erhielten die Umweltaktivisten am heutigen Morgen seitens der Bevölkerung höchstpersönlich - der ein oder andere Bürger nutzte den Weg zur Arbeit im Vorbeifahren für ein kleines Hupkonzert.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell