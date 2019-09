Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190924 Itzehoe: 4. Folgemeldung Einsatz Klimacamp in Sankt Margarethen - Aktivisten haben das Firmengelände Yara betreten

In der Nacht von Montag auf Dienstag (23.09./ 24.09.) gelangten insgesamt 12 Versammlungsteilnehmer auf das Firmengelände der Firma Yara. Sieben von ihnen sind sofort durch die Polizei in Gewahrsam genommen worden, fünf Personen bewegten sich weiter auf einen Wassertank zu, dessen Treppen sie hochliefen. Vier Personen ketteten sich auf einem Podest an Geländern an. Das Befestigungsmaterial wird derzeit durch geschulte Einsatzkräfte so entfernt, dass keine Person zu Schaden kommt. Einsatzkräfte waren sofort vor Ort, so dass weiteres unbeaufsichtigtes Betreten des Geländes unterbunden wurde. Die angeketteten Personen werden gleichzeitig durch die Polizei mit Decken versorgt, eine ärztliche Versorgung ist sichergestellt, da sich erste Unterkühlungserscheinungen zeigen.

Medienvertreter können ihre telefonischen Anfragen an die folgenden Nummern richten: 04121 / 80190 312 oder 0171 5672566. Ein Pressesprecherteam steht vor Ort zur Verfügung.

