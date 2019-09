Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190923 Itzehoe: 3. Folgemeldung Einsatz Klimacamp in Sankt Margarethen

Itzehoe (ots)

Am frühen Montagmorgen (23.09.) stellte die Bundespolizei zwei Eingriffe in den Bahnverkehr zwischen Wilster und Brunsbüttel fest. Eine Überprüfung bei Tageslicht durch die Bundespolizeipolizei mit der Deutsche Bahn Technik ergab, dass es sich um sogenannte "Altfälle" handelt. Die Sperrung für den Güterbahnverkehr wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Die vorläufig festgenommene Person wurde nach Absprache mit der Staats-anwaltschaft Itzehoe entlassen. Die fünfzehn in Gewahrsam genommenen Personen wurden im Laufe des Vormittags entlassen. Um die Identitätsfeststellung zu erschweren hatten zwölf Personen ihre Finger manipuliert. Die Polizei schätzt die Zahl der Demonstrationsteilnehmer zur Mittagszeit auf ca. 350 Personen im Bereich des Holstendammes.

