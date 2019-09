Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Wimsheim-BAB A8 - Lkw-Unfall führte zu langem Stau

Enzkreis (ots)

Ein Lkw-Unfall am Donnerstagvormittag auf der A8 bei Wimsheim verursachte einen bis zu 17 km langen Stau. Ein 42-Jähriger hatte seinen Sattelzugfahrer aufgrund eines technischen Defekts auf dem Seitenstreifen abgestellt. Ein 37-Jähriger der ebenfalls mit einem Sattelzug in Richtung Stuttgart unterwegs war kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der vorderen linken Seite der Zugmaschine gegen den Sattelauflieger. Nach einer Ausweichbewegung nach links und einem Gegenlenken nach rechts, prallte der Sattelzug gegen die rechten Leitplanken. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme und wegen ausgelaufenem Dieselkraftstoff musste die Fahrbahn ab 10.45 Uhr gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wird an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd ausgeleitet. Auch auf der Umleitungsstrecke kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine Spezialfirma wurde beauftragt die Fahrbahn zu reinigen. Um den Stau zwischen der Ausleitung und der Unfallstelle abfließen zu lassen wurde ein Fahrstreifen frei gegeben. Die Vollsperrung wird weiterhin bestehen bleiben bis die Fahrbahnen komplett gereinigt und die Schwerfahrzeuge geborgen sind. Dies kann noch eineige zeit in Anspruch nehmen.

